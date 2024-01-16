لينك التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2024 الجزائر ضباط وأعوان إعادة التربية

في خطوة تعزز من جهودها لتوظيف كوادر أمنية مؤهلة، أعلنت مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، عن مسابقة توظيف واسعة لفائدة المؤسسات العقابية في المديرية، في الأسلاك الخاصة لعدة مناصب، منها ضباط إعادة التربية، وأعوان إعادة التربية، وأطباء عام في الصحة العمومية وصيادلة وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على توفير بيئة عمل أمنية احترافية، تعتمد على الكفاءة والقدرات العالية للعاملين فيها، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المؤسسات العقابية.

التسجيل في مسابقة إدارة السجون 2024

تُتيح مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، للراغبين في الالتحاق بمسابقة التوظيف لعام 2024، فرصة التقديم بشكل إلكتروني سريع وسهل، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

النقر على رابط التسجيل في المسابقة.

قراءة التعليمات والشروط الخاصة بالمسابقة بعناية.

ملء نموذج التسجيل الإلكتروني بدقة وإكمال كافة البيانات المطلوبة.

تحميل الوثائق المطلوبة وإرفاقها مع نموذج التسجيل.

دفع رسوم التسجيل.

إرسال نموذج التسجيل الإلكتروني مع الوثائق المطلوبة إلى المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن طريق البريد الإلكتروني.

شروط المشاركة في المسابقة

وفيما يلي شروط التوظيف في إدارة السجون الجزائرية لعام 2024: