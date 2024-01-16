“كشوفPdf” لينك قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة

يشكل توفير الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، أحد أهم أولويات الحكومة العراقية، وذلك من خلال برامج الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وفي هذا الإطار، تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، الوجبة الأخيرة للاعلان خلال الايام القادمة عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

يحرص الكثير من المواطنين العراقيين على الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف التأكد من أحقيتهم في الحصول على الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة من خلال رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، التي تستعد لاصدار الوجبة الأخيرة من كشوف أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024، وذلك عبر منصة مظلتي الإلكترونية ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

النقر على رابط منصة مظلتي.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

اختيار المحافظة المتواجد بها الشخص المستعلم.

الضغط على أيقونة “المشمولون بالرعاية الاجتماعية”.

النقر على زر “استعلام”.

وسيتم عرض قائمة تحتوي على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والرقم الوطني، والدرجة الاجتماعية، والمبلغ المستحق ويمكن للمواطنين الذين يرغبون في تحميل ملف كشوف أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية، النقر على أيقونة “تحميل”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراقية

وفيما يلي شروط القبول ومعايير الاستحقاق للرعاية الاجتماعية في العراق: