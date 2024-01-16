بيان هام من وزارة المالية العراقية حول سلم رواتب الموظفين والتأكيد على جمع البيانات اللازمة

صرحت وزرة المالية العراقية ببيان يفيد تعديل سلم رواتب الموظفين، وذلك لحرص وزارة المالية العراقية والحكومة كذلك في السير على نهجهم: وهو مراعاة جميع فئات الشعب العراقي من توفير حياة كريمة لهم لا سيما في هذه المدة الزمنية التي يمر بها العالم والعراق تبعا من تدهور الحالة الاقتصادية وزيادة الأسعار بشكل كبير، مما ألزم الحكومة بعمل دراسة لرفع سلم مرتبات الموظفين.

تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

يحتاج تعديل سلم رواتب الموظفين في الدولة إلى معلومات كافية لدى وزارة المالية تقوم من خلالها تضع خِطَّة رواتب الموظفين الجديدة، وهذا الذي شغل عمل الوزارة في الفترة الماضية وهو تزويد جميع الجهات التي تقوم على عمل مِلَفّ لسلم رواتب الموظفين بكافة المعلومات، ويزيد الأمر صعوبتا في جمع كافة المعلومات أن الوزارة لا تمتلك نظام بارومتري لربط جميع الوحدات التي تختص بالإنفاق، لذلك حملت الوزارة مسئولية وحدات الإنقاق بتقديم معلومات موظفيها إلى الجهات التي حددتها الوزارة.

قرارات وزارة المالية بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين

من خلال البيان الصادر عن وزارة المالية، يمكن استخلاص ما يلي: