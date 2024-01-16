تردد قناة سمسم الجديدة للأطفال 2024 على الأقمار الصناعية وأهم برامج القناة

قناة سمسم للأطفال تعد من أهم قنوات الأطفال على الشاشات التلفزيونية، أقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والرسوم المتحركة وبرامج تعليمية وترفيهية تلبي فها احتياجات الأطفال من الناحية الترفيهية وتساهم في ناحية تكوين المهارات التعليمية، ومن أكثر ما يشغل متابعين قناة سمسم هو تردد القناة الجديد على القمر الصناعي العرب سات والقمر الصناعي النايل سات، والذي نوضحه من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة سمسم الجديدة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات

لكي تقوم بمشاهدة قناة سمسم الجديدة على القمر الصناعي النايل سات أضف التردد التالي إلى جهاز الريسفر:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة سمسم الجديدة للأطفال على القمر الصناعي العرب سات 2024

كما يمكنك متابعة قناة سمسم الجديدة للأطفال على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أهم ما تقدمه قناة سمسم الجديدة للأطفال 2024

تقدم قناة سمسم للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات لدى الأطفال، والتي منها التالي:

برامج تعليمية: حيث تشمل على تعلم الأرقام، والألوان، وكذلك الحروف، ومنها برنامَج اكتشاف العالم، وبرنامَج تنمية مهارات التفكير.

برامج ترفيهية: على مدار الساعة تعمل على تسلية الأطفال وتفريغ طاقتهم بصورة إيجابية.

أغاني وأناشيد مسلية للأطفال تلبي غرض الترفيه أيضا.

تتميز قناة سمسم للأطفال بأنها حريصة على تناول القيم الأخلاقية في إطار ممتع، مما يجعلها قناة مميزة ومفيدة للأطفال من كافة الأعمار.