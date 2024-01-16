نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024، بعد انتهاء الامتحانات منذ يوم واحد فقط بدأ الكثير من الطلاب من مختلف محافظات مصر يكثفون عمليات البحث لمعرفة الموعد التي تحدد الوزارة للإعلان عن النتائج، يعيش الطلاب حالة هذه الفترة حالة من الترقب والقلق لأنهم بذلوا جهد كبير للوصول لهذه المرحلة واجتهدوا كثيراً من سهر ومذاكرة ليلا ونهار لتحقيق النجاح ويرغبون في معرفة نتيجة حصاد الترم الأول

طوال فترة الامتحانات كانت الأجواء مستقرة للغاية، حيث اختلفت خطة الامتحانات عن السنوات الماضية وأدى الطلاب الامتحانات بشكل جيد لأنهم كانوا يؤدون مادة واحدة في يوم وهذا ما رفع الكثير من الضغوط عليهم ومن المتوقع ان ترتفع نسب النجاح، ترقبوا معنا السور التالية لمعرفة موعد اعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024

وفقاً للجداول الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم تم عقد امتحانات الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2023-2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024 بجميع محافظات الجمهورية واستمرت الامتحانات حتى الأمس الإثنين الموافق 15 من يناير 2024، وفي نفس اليوم الذي أنهى في الطلاب الامتحانات بدأوا عملية البحث عن ظهور النتيجة وما هي فترة التصحيح التي يستغرقها فريق الكنترول للإعلان عن النتيجة، وحسب المصادر التعليمية أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها مع بداية الأسبوع القادم وسوف تتوفر إلكترونياً عبر البوابة الرسمي للتعليم الأساسي حسب الاسم ورقم الجلوس.

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024