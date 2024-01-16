بالرقم القومي هتاخد 1000 جنيه.. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، يتساءل الملايين من المواطنين عن حقيقة منحة 1000 جنيه التي انتشرت الكثير من الأخبار عنها الفترة الماضية، كما نلاحظ أن البحث مرتفع جداً عن المنحة لأن المواطنين يمرون بظروف صعبة للغاية خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة الذي بدأ يتدهور بشكل كبير، تعتبر منحة العمالة هي أمل للكثير من الأسر البسيطة التي لا تمتلك أي رواتب شهرية منتظمة أو تأمينات إجتماعية، حالة الاقتصاد المتدهور تأثرت بها أصحاب العمالة الغير منتظمة لأنهم لا يستطيعون تلبية جميع الاحتياجات الأساسية في ظل غلاء كل السلع في الأسواق، اليوم نوضح لكم حقيقة صرف 1000 جنيه جديدة من منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يناشد المواطنين وزارة القوى العاملة الأن توصل أصواتها لمجلس الوزارء لإعادة النظر في فتح باب التسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة من أجل تحسين ظروف معيشتهم في تلك الفترة، هناك أخبار كثيرة منتشرة على جوجل وعلى مواقع التواصل فيس بوك أن هناك منحة جديدة بقيمة 1000 جنيه، وعندما علمت وزارة القوى العاملة بهذا الخبر قامت بنفي جميع الأخبار وأكدت لا صحة لما يتم تداولة على جميع المواقع والصفحات، بل الأمر الصحيح في الأمر هو حصر العمالة الغير منتظمة في مختلف المحافظات وتوفير فرص عمل لهم لتلبية احتياجاتهم والحصول على أجر شهري.

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