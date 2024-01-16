أسماء المرشحين للتعاقد بصفة كاتب الوجبة الثالثة 2024 بغداد 1593 وظيفة شاغرة للجنسين

أسماء المرشحين للتعاقد بصفة كاتب الوجبة الثالثة 2024، الألف من الخريجين من الرجال والنساء يبحثون بكثرة عن شروط نتائج المرشحين في الوجبة الثالثة، منذ عدة أيام تم الإعلان رسمياً عن نتائج اسماء المرشحين بصفة كاتب الوجبة الأ,لى وتم قبول الألف من المتقدمين وهم الآن في انتظار خوض التدريبات النهائية لاستلام الوظائف، وصل عدد المرشحين في الوجبة الأولى محافظة بغداد نحو 1000 مرشح وتم تحديد موعد الاختبارات نهاية يناير الجاري 2024.

وقد تم رفع جميع كشوفات المرشحين بشكل إلكتروني لتسهيل الأمور على المتقدمين، والآن يترقب المتقدمين على الوجبة الثالثة أن تظهر أسمائهم ضمن المرشحين لأن فرصة التعاقد بصفة كاتب لن تتكرر كثيراً ويحتاج إليها الكثير من الرجال والنساء لما تتمتع به من مزايا وتضمن حقوق المرشح، تابعوا معنا كي نتعرف سوياً على موعد إعلان أسماء المرشحين للتعاقد بصفة كاتب الوجبة الثالثة 2024.

أسماء المرشحين للتعاقد بصفة كاتب الوجبة الثالثة 2024

أخيراً بعد الكشف عن المرشحين في الوجبة الأولى 1000 مرشح للتعاقد بصفة كاتب، جاري رفع كشوفات المرشحين في الوجبة الثالثة والتي يصل عددهم في تلك الوجبة نحو 1593 من محافظة بغداد، على أن تصدر النتائج اليوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير الجاري 2024 ولن يتبقى على اعلان اسماء المرشحين سوى ساعات معدودة، كما أعلن محمد جابر العطا محافظ بغداد بتوجه المرشحين في الوجبة الثالثة بصفة كاتب إلى دورات التدريب الرسمية بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024 ولمدة 15 يوم بتاريخ الأربعاء الموافق 7 من فبراير 2024 في ساعات الدوام المعلن عنها الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً.

رابط الاستعلام عن اسماء المرشحين الوجبة الثالثة بغداد