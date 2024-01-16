تعطيل امتحانات الترم الأول 2024 بسبب مرض الجديري المائي….ووزارة التربية والتعليم تكشف الحقيقة

تعطيل امتحانات الترم الأول 2024ـ انتشر هذا الخبر في عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة ليلقى اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة وأن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل اللجان، ورصدت وزارة التربية والتعليم هذا الخبر وأعلنت عن بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك لتؤكد فيه أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة غير صحيحة بالمرة.

تعطيل امتحانات الترم الأول 2024

كما صرح نصدر مسؤول بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان أكدت انه لا يوجد أي إصابات بين الطلاب بمرض الجديري المائي، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن وقف أعمال الامتحانات أو تعطيلها في أي محافظة من المحافظات.

كما أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان أن الوضع الصحي بين الطلاب آمن ومستقر ولا داعي للقلق ولا يوجد أي أمراض منتشرة بين الطلاب، مشيراً خلال نهاية حديثه على وجود برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل جيد لاكتشاف ورصد أي وباء يدخل البلاد.

وزير التربية والتعليم يرد على خبر تعطيل الامتحانات في مصر 2024

فيما شدد الدكتور “رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم على عدم تداول أي أخبار خاطئة قد تضر مستقبل الطلاب وتُضيع عليهم تعب عام كامل، وأكد أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي في جميع المدارس دون تعطيل أو تأخير، كما شدد “حجازي” على الطلاب ضرورة الالتزام بالاحتياطات الاحترازية التي أعلنت عنها الوزارة وكذلك الإلتزام بالتباعد الإجتماعي للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

فيما ناشد مصدر مسؤول برئاسة الوزراء وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار والتأكد من الجهات الموثوقة، خاصة وأن مثل هذه الأخبار تتسبب في إثارة الجدول بين أولياء الأمور والطلاب وأشار خلال لقاء له على قناة mbc مصر أنه في حالة وجود أي شائعات أو أخبار مغلوطة يرجى الابلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم 01155508688 -01155508851) في أي وقت على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).