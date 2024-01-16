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طريقة التسجيل استمارة التقديم على الكلية البحرية 2024 موقع وزارة الدفاع العراقية
كشفت وزارة الدفاع العراقية، عن فتح باب التقديم في الكلية البحرية، لجميع من أتموا الصف السادس الإعدادي بالفرع العلمي ولجميع الخريجين من المرحلة الثانوية أو المدارس المتوسطة، حتى أن ذلك يكون عبر تقديم الطلبات الخاصة بهم لكي يتم التأهل في مركز التدريب المهني البحري، وفقًا لمجموعة من المعايير والقواعد الهامة التي فرضتها الوزارة، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالتسجيل.
كيفية التقديم في القوات البحرية 2024 العراق
جاءت أهم خطوات التسجيل القوات البحرية 2024 العراق، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع الكلية البحرية.
- ليتم اختيار الكلية البحرية.
- الموافقة على كافة الشروط والمتطلبات.
- تحديد فرع من فروع التسجيل في الكلية.
- يقوم المتقدم بملء جميع البيانات اللازمة الخاصة بالقبول.
- إرفاق جميع المستندات اللازمة للشخص المتقدم.
- الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
شروط التقديم في الكلية البحرية 2024 العراق
هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في الكلية البحرية بالعراق، وفقًا لما يلي:-
- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- ألا يقل معدل الشخص عن 65% من القسم العلمي.
- بينما قسم الهندسة البحرية تقبل من 75%.
- أن يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.
- أن يتراوح عمر المتقدم من 17 إلى 21 عامًا.
- الإلتزام بجميع المعايير والضوابط المفروضة على المتقدم.
- كما يجب وأن يكون لائق طبيًا وجسديًا.
- ألا يكون عليه أي مخالفات أو دعاوي قانونية.