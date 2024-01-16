طريقة التسجيل استمارة التقديم على الكلية البحرية 2024 موقع وزارة الدفاع العراقية

كشفت وزارة الدفاع العراقية، عن فتح باب التقديم في الكلية البحرية، لجميع من أتموا الصف السادس الإعدادي بالفرع العلمي ولجميع الخريجين من المرحلة الثانوية أو المدارس المتوسطة، حتى أن ذلك يكون عبر تقديم الطلبات الخاصة بهم لكي يتم التأهل في مركز التدريب المهني البحري، وفقًا لمجموعة من المعايير والقواعد الهامة التي فرضتها الوزارة، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالتسجيل.

كيفية التقديم في القوات البحرية 2024 العراق

جاءت أهم خطوات التسجيل القوات البحرية 2024 العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع الكلية البحرية.

ليتم اختيار الكلية البحرية.

الموافقة على كافة الشروط والمتطلبات.

تحديد فرع من فروع التسجيل في الكلية.

يقوم المتقدم بملء جميع البيانات اللازمة الخاصة بالقبول.

إرفاق جميع المستندات اللازمة للشخص المتقدم.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم في الكلية البحرية 2024 العراق

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في الكلية البحرية بالعراق، وفقًا لما يلي:-