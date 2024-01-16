تردد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة 2024 على نايل سات وتابع مباريات كأس آسيا

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة 2024، العديد من البطولات والدوريات المختلفة تقوم قناة الكأس القطرية بنقلها بدون تشفير ولذلك يتساءل عنها الكثير من الناس خلال هذه الفترة، ويهتم البعض بالحصول على التردد الصحيح والرسمي لتفعيل القناة على الجهاز لمتابعة المباريات، تعد قناة الكأس القطرية من أهم القنوات الرياضية المفتوحة والتي تعمل على القمر الصناعي بدون تشفير

كما تمتلك القناة أكبر استديو تحليلي على الإطلاق وتستخدم أحدث أجهزة لنقل البث المباشر للبطولات، لقد انطلقت قناة الكأس في أول بث تجريبي لها 28 من أبريل سنة 2006 ميلادياً، ويقوم بإدارة القناة عيسى الهتيمي، تعمل قناة الكأس القطرية على جميع الأقمار الصناعي بدون توقف على مدار 24 ساعة واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم تردد قناة القطرية الرياضية.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة 2024

تتمتع قناة الكأس القطرية بشهرة وشعبية واسعة، وهي من انجح القنوات المتخصصة في نقل المحتوى الرياضي وتضم القناة مجموعة من كبار المحللين والمعلقين، حيث تضم القناة نخبة من ألمع الإعلاميين لأن القناة تعمل على نقل البرامج الرياضية بشكل يومي.

قناة الكأس ضمن القنوات المفتوحة التي أعلنت عن نقلها لجميع مباريات كأس أسيا، اليوم 16 يناير 2024 تنقل القناة مباراة تايلاند وقرغيزستان الساعة 4.30 مساءً على ارضية استاد عبدالله بن خليفة، تنقل القناة مباراة السعودية وعمان الساعة 7.30 مساءً على أرضية ملعب لا استاد خليفة الدولى، والآن يمكنكم ضبط إشارة القناة بكل سهولة على الجهاز لأن إشارتها قوية للغاية وتأتي رموز القناة على النحو التالي:.

التردد: 12245.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

البطولات والمباريات على قناة الكأس القطرية