“مبروك للجميع” رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024، بعدما أنهى طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024 وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم تيسيراً على الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية التي تعاني منه عدد من المحافظات المصرية.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

بدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024 يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير الجاري واستمرت حتى الموافق 15 من نفس الشهر، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية،وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023-2024، بعد الإنتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف المصدر إلى أن الوزارة حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحاظات، وذلك حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة دون نقصان أو زيادة، مشيراً إلى أن الوزارة خصصت رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 برقم الجلوس