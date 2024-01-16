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ثبتها الان.. تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2024 النايل سات
أصبحت قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات التي أخذت شهرة كبيرة في مصر والوطن العربي، خاصة أن العديدي من الأشخاص يبحثون عن التردد الجديد الخاص بها من وقت إلى أخر، إضافة إلى أن القناة لديه مجموعة من الإستديوهات التي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الإعلاميين والمراسلين الذين يقومون بتغطية جميع الأحداث المتواجدة على الساحة، خاصة وأن لديها قاعدة جماهيرية واسعة وكبيرة في الوطن العربي، ويُتابعها الكثير من الأشخاص في العديد من أنحاء الوطن العربي بسبب محتواها المميز.
تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2024
يمكن القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة القاهرة الإخبارية الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- التردد الخاص بالقناة هو 11747.
- معدل استقطاب القناة يكون عمودي.
- بينما معدل ترميز قناة القاهرة الإخبارية يكون 27500.
كيفية تنزيل قناة القاهرة الإخبارية 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة القاهرة الإخبارية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.
- ليتم بعدها إدخال التردد الجديد للقناة.
- بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي.
- ثم يتم بعدها الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.
- تحديد القمر الصناعي.
- الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
- ليتم في النهاية استقبال القناة بكل سهولة.