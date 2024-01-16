من أفضل قنوات الأطفال.. اضبط لصغارك تردد قناة كوجي الجديد بآخر تحديث 2024

تعد قناة كوجي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية المتميزة في مجال محتويات الأطفال، وتتميز أيضا بكونها قناة تقدم الألحان والترانيم، كما يعرض على شاشة قناة كوجي مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية وأفلام الرسوم المتحركة باللغتين العربية والإنجليزية، ويلاحظ أن محتويات القناة تلهم السلوك الإبداعي لدى الأطفال وتسهِم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الفكرية، ولهذا يسعى الأهالي للعثور على أحدث تردد للقناة من أجل متابعة أفضل البرامج وأفلام الرسوم المتحركة المحبوبة لديهم.

لمحة عن قناة كوجي للأطفال

تتوجه قناة كوجي للأطفال بشكل خاص إلى الجمهور المسيحي، حيث يعود تأسيس هذه القناة المصرية إلى رعاية البابا الأنبا تواضروس الثاني، تحمل قناة كوجي أهميتها كونها أول موجهة للأطفال المسيحيين في جمهورية مصر العربية وفي مختلف مناطق الوطن العربي، وتستهدف القناة فئات عمرية متنوعة تشمل الأطفال من 3 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 15 سنة، حيث تخصص برامج مختلفة لكل فئة عمرية، كما تسعى القناة إلى تطوير جيل جديد من الأطفال عن طريق دعم ميوله للإبداع والابتكار والتطوير وحب الوطن، بالإضافة إلى تعزيز العقيدة الدينية في قلوب الأطفال.

تفاصيل ترددات قناة كوجي للأطفال بآخر تحديث 2024

يمكن استقبال تردد قناة كوجي للأطفال على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ضبطها عبر إدخال التفاصيل التقنية التالية.

التردد الأول: 11862، التردد الثاني: 11096.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

يرجى ملاحظة أن القناة تبث برامجها بدقة عادية SD، وباقي التفاصيل التقنية هي متطابقة للترددين السابقين.