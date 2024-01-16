مبروك لكل الطلاب.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالأسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

نتابع عبر موقع البديل نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور للحصول على رابط نتائج الصف الرابع الابتدائي للترم الأول في عام 2024، وقد أعلنت الإدارات التعليمية التابعة للمديريات عن بدء أعمال التصحيح خلال هذا الأسبوع، ويُشار إلى أن الطلاب قد انتهوا من امتحانات منتصف العام في يوم الأربعاء الماضي، الموافق 10 يناير، حيث شملت الامتحانات موادًا متنوعة مثل اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم، وبدأت عمليات التصحيح الخاصة بالطلاب ابتداءً من يوم 14 يناير، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في بداية الأسبوع الثالث من يناير الجاري، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم أن عمليات التصحيح ستتم بشكل شفاف حفاظاً على مستقبل الطلاب.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة. في المكان المخصص على الصفحة الرئيسية، قم بإدخال الرقم القومي للطالب. اختر المرحلة الابتدائية. اختر الصف الرابع. اختر عام 2023-2024. اختر الفصل الدراسي الأول. اضغط على زر “عرض النتيجة” للاطلاع على النتيجة الخاصة بالطالب.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم فقط

ستتاح نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 قريبًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم ظهورها بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ووضع الدرجات النهائية، ويتيح موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة لجميع أولياء الأمور والطلاب معرفة النتائج بسهولة، وهكذا تستمر وزارة التربية في تقديم خدماتها للطلاب، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الرابع في جميع المدارس، حيث يُمكن الاستعلام عنها باستخدام الاسم فقط بمجرد أن تُرفع النتائج رسميًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.