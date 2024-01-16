رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 الترم الأول عبر موقع البوابة التعليمية

بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان خلال الساعات الأخيرة، والذي يتيح لأولياء الأمور والطلاب الإستعلام عن نتائج الطلاب من الصف الخامس حتى الصف الحادي عشر، وذلك من خلال البوابة التعليمية لنتائج الطلاب 2024 ، وكانت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لجميع المراحل الدراسية.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان عن تخصيص رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 للطلاب وأولياء الأمور في شتى المراحل الدراسية، وأكدت إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ويمكنكم وبكل سهولة الإستعلام عن نتائج الطلاب بسلطنة عمان 2024 من الصف الخامس حتى الصف الحادي عشر، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع البوابة التعليمية على الإنترنت .

ثم اختر ايقونة “التعليم المدمج”.

بعد ذلك اضغط على “نظام البوابة الالكترونية”.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة الموضحة أمامك.

ثم اضغط على مربع نتائج الطلاب”.

حدد الفصل الدراسي .

بعد ذلك ادخل “رقم المقعد” الخاص بالطالب المراد الاستعلام عنه.

ادخل اسم المدرسة التي ينتمي إليها الطالب .

ثم اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

رابط تسجيل ولي الأمر على موقع البوابة التعليمية عمان 2024