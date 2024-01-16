استعلام نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان home.moe.gov.om

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولةسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن اقتراب موعد ظهور نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، وذلك بعد انتهاء جميع الاختبارات في جميع المراحل الدراسية وأوضحت الوزارة أن النتائج سيتم الإعلان عنها على موقع البوابة التعليمية سلطنة عمان الإلكتروني، وذلك في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري وأضافت أن النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال رقم المقعد أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

نتائج الطلاب البوابة التعليمية

تُقدم البوابة التعليمية العمانية مجموعةً من الخدمات التعليمية المتكاملة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب في البوابة التعليمية من خلال تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بهما. أما إذا لم يكن لدى الطالب أو ولي الأمر اسم مستخدم وكلمة مرور، فيمكنهما الحصول عليهما من مدرسته أو إدارة التعليم ويمكن أيضًا الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تنزيل تطبيق ولي الأمر للاندرويد أو الايفون، واتباع الخطوات الموضحة في التطبيr>

استعلام نتائج الطلاب من البوابة التعليمية

تُتيح البوابة التعليمية العمانية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إمكانية استخراج الشهادات التعليمية بسهولة ويسر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: