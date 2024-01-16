اضبط الان ..تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لقيامة عثمان 144 مترجمة على جميع الأقمار بجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات، التى تقوم بنقل أحداث المسلسل التاريخي قيامة عثمان بن أرطغرل والتى تقوم بتقديم الأحداث الخاصة بقيام الدولة العثمانية، وتُعتبر هذه القناة واحدة من أبرز وأفضل القنوات التي تقدم العديد من المسلسلات والأفلام والبرامج المتنوعة والمختلفة، وتتميز بترجمة هذه المسلسلات إلى اللغة العربية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم جميع المعلومات الخاصة بتردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية وكذلك موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 مترجمة:

يتم بث مسلسل “المؤسس عثمان” على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس من كل أسبوع، ومن المتوقع أن تنقل القناة الحلقة المترجمة رقم 144 في يوم الخميس، الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، ويتم ترجمة الحلقة إلى اللغة العربية وتقديمها بجودة عالية، يتم عرض حلقات المسلسل حصريًا في تركيا في يوم الأربعاء بينما يتم اعادةعرض نفس الحلقة فى اليوم التالى.

قناة الفجر الجزائرية 2024 على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: افقي H.

ضبط معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات 2024: