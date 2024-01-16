أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات الدفعة السابعة pdf 2024 عبر منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات الدفعة السابعة 2024، ينتظر النساء والرجال المتقدمين اعلان النتائج بلهفة وشوق ويترقبون الكشوفات للإطلاع على أسمائهم لأنهم قاموا بالتسجيل في الموعد الذي حددته الوزارة بشكل رسمي، حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عدة شروط على أساسها يتم الموافقة على الطالب وحالة عدم مطابقة أي شرط من الشروط المعلن عنها وعند الاستعلام يتم الرد برفض الطلب.

الرعاية الاجتماعية دعم نقدي للفئات البسيطة التي لا تمتلك أي مصدر دخل ثابت وضمن الفئات التي لا يوجد لديهم أي تأمينات اجتماعية، ولن يحصل على الدعم ألا المواطنين من الجنسية العراقية واليوم سوف نوضح لكم باقي التفاصيل عن الشروط الأساسية ورابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات الدفعة السابعة أبقوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كشوفات الدفعة السابعة

يتم الإعلان عن كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية التي يترقبها الآلاف من الأسر العراقية خلال الساعات القليلة القادمة حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية برئاسة أحمد خلف السومري ويتم الاستعلام حسب المحافظة عند اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على الرابط من خلال الضغط هنا. ثم إدخال كود التحقق. اختيار الحماية الاجتماعية. حدد الدفعة المطلوب البحث عنها. اسم محافظتك ورقم الهوية. الضغط على بحث وتظهر الأسماء مباشرةً.

شروط الانضمام في دعم الرعاية الاجتماعية

هناك شروط أساسية ضمن اللائحة يتم قبول المتقدمين على أساسها والتي تأتي على النحو التالي: