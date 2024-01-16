سلي أطفالك.. تردد قناة وناسة للاطفال 2024 على النايل سات لأمتع أغاني الأطفال

واحدة من قنوات الأطفال التي لا تستغني عنها الأسر في المنزل هي قناة وناسة للأطفال، ولهذا يوميًا البحث قائم عن تردد قناة وناسة للاطفال، حيث القناة تقوم بتقديم محتواها المميز على القمر الصناعي نايل سات، فدعونا نخبركم بالتردد وطريقة تثبيت التردد هذه والاستمتاع بما تعرضه القناة على شاشتها، فتابعوا معنا.

تردد قناة وناسة للاطفال

قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على الساحة بالوقت الحالي، وهي تقوم بتقديم محتواها على النايل سات، حيث باقة من أناشيد الأطفال المميزة، حيث يأتي ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11430.

استقطاب عمودي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة للاطفال 2024

أرفقنا جميع الإحداثيات التي أنتم بحاجة إليها عند تثبيت التردد الخاص بقناة وناسه، أما عن خطوات إدراج القناة إلى الريسفر، فتأتي بالخطوات التالية:

اذهب وقم بالنقر على الإعدادات من ريموت الجهاز الخاص بك.

اختر قائمة الأقمار الصناعية من قائمة التركيب اليدوي.

ابدأ في تحديد القمر الصناعي في البداية، ومن بعدها أضف التردد الأول ومعدل الترميز والاستقطاب وباقي الإحداثيات.

وبعد الانتهاء اضغط على بحث.

تنتظر حتى يتم البحث عن القناة، ثم انقر على تنزيل بعد أن تظهر القناة على القمر الصناعي.

بعدها تجد القناة ضمن القنوات.

أناشيد قناة وناسة للأطفال

وتقوم القناة بتقديم باقة من الأناشيد للأطفال، والتي منها ما يلي: