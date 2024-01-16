150 ألف زيادة في رواتب هذه الفئة من المتقاعدين لشهر فبراير 2024.. متى موعد صرف الزيادة

في إطار دعم حكومة العراق إلى جميع مواطنيها، قامت مؤخرًا بالإعلان عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين المهندسين ورفع الحد الأدنى الخاص بهم ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي، بعد أن كان 350 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة تم تطبيقها من قبل مجلس الوزراء العراقي ليتم بها دعم جميع المهندسين العراقيين خاصة مع اقتراب شهر فبراير القادم 2024، تزامنًا مع الإرتفاع الكبير التي تشهده الأسعار، مما جاءت هذه الزيادة لتخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لكافة المتقدمين.

موعد صرف زيادة رواتب المهندسين المتقاعدين

أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين المهندسين يكون يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، إضافة إلى أن هذا الراتب يأتي بقيمة الزيادة الجديدة المقرة من قبل مجلس الوزراء على أن يحصل عليها جميع المعنيين والمشتركين في هيئة التقاعد، إضافة إلى أنه في حالة وجود عُطلة بهذا الموعد يتم تحديد موعد جديد من قبل الوزارة وبالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، حتى يُتاح إمكانية الحصول عليها من مختلف المصارف الأهلية والحكومية.

خطوات الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-