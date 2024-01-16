تردد قناة أبو ظبي آسيا 1 2024 على نايل سات وتابعة مباراة السعودية وعمان كأس آسيا ببلاش

تردد قناة أبو ظبي آسيا 1 التي تعد من أشهر القنوات على الإطلاق التي لديها حق نقل البطولات المختلفة بجودة عالية hd بدون أي تشفير أو تشويش، كما أن القناة من أنجح القنوات التي استطاعت في فترة قصيرة أن تثبت تواجدها على الساحة الفضائية وتكون مصدر بحث مرتفع على جوجل، وخلال هذه الفترة يتصدر اسم القناة محركات البحث كونها تهتم بنقل المباريات التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، منذ سنوات طويلة من انطلاق قناة ابو ظبي وهي في تقدم وازدهار لذلك يعتمد عليها محبي الرياض من جميع الدول العربية ومن مختلف الأعمار، واليوم عبر التقرير التالي ننشر لكم تردد قناة أبو ظبي آسيا 1.

تردد قناة أبو ظبي آسيا 1

تعمل قناة أبو ظبي على جميع الأجهزة وضبطها يتم في دقائق كونها تتمتع بأقوى إشارة على نايل سات، كما أنها قناة مفتوحة ومجانية تعمل بأحدث التقنيات وصورتها واضحة وصوتها قوية ولا يوجد بها أي تقطيع أو تشويش، وفور وضع الرموز على الجهاز تعمل القناة وكل ما عليكم وضع ترددها والذي يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

موعد مباراة السعودية وعمان على قناة أبو ظبي آسيا

اليوم الثلاثاء 16 من يناير تنطلق مباراة قوية بين السعودية وعمان ضمن منافسات الأسبوع الأول من كأس آسيا موسم 2024، حيث يتم النقل المباشر عبر شاشة قناة أبو ظبي آسيا 1 بجودة عالية hd ويقوم بالتعليق في المباراة عامر عبدالله، كما يلتقي السعودية بنظيره في غضون ساعات قليلة على أرضية ملعب استاد خليفة الدولة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.