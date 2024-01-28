قرب جدًا .. موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

من أهم الأحداث المنتشرة خلال الفترة القادمة هي مباراة منتخب مضى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية لعام 2024، لذا يتساءل الشعب المصري عن موعد المباراة وكذلك القنوات الناقلة لها والتردد الخاص بها، وذلك لكي يتمكنوا من تثبيتها ومشاهدة القناة ومتابعة أحداث البطولة، فمن الجدير بالذكر أن تلك البطولة من أهم البطولات المرتقبة من جانب ملايين المواطنين، والتي قد انطلقت في اليوم الثالث عشر من يناير 2024م.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

بعد تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق بنتيجة 2/2، وكذلك تعادل المنتخب المصري مع منتخب غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي تمت إقامتها في يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 ، والتي بدأت في تمام الساعة 10 مساءَا بتوقيت جمهورية مصر وفي تمام الساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية، والآن يترقب الجمهور مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، فسوف تقام اليوم الثامن والعشرون من يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن الجدير بالذكر أن هذه المباراة مهمة للغاية للمنتخب المصري لأن من خلالها سوف يتأهل إلى الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قناة الجزائرية الأرضية

من ضمن القنوات التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية قناة الجزائرية الأرضية، وتتمثل بيانات القناة في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة فوكس سبورت

لمشاهدة المباراة دون دفع أي رسوم يمكن تثبيت قناة فوكس سبورت من خلال البيانات التالية: