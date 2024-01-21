جي تي الحياة الواقعية بحجم 200 ميغا بس.. شوف شنٌو تحميل جراند ثفت أوتو على الأندرويد

بعد العديد من الانتظار تعود من جديد، جراند ثفت اوتو 5 من شركة روك ستار الشهيرة، بالعديد من المهمات والقصص الجديدة والمغامرات الشيقة، حيث يعاود مايكل للانتقام بعد خيانة زوجته وضياع ابنه في عالم المخدرات، قرر بطل اللعبة سرقة العديد من البنوك الشهيرة في ولاية لوس انجلوس حتي يصبح مليارديراً معروفاً، مما يجعله يشكل اكبر عصابة في المدينة ويقوم بمحاربة رجال الشرطة ورجال العصابات المنافسين، في مغامرة ولا اروع حيث يحاول ميكل إثبات سلطته الكبيرة في لعبة من نوع من ألعاب العالم المفتوح، حيث تنافس الجي اي اي لعبة ماين كرافت الشهيرة التي تعد اشهر لعبة عالم مفتوح حول العالم.

اخر اصدار من لعبة grand theft auto للعام الجديد 2024

أصدرت شركة Rockstar games العديد من نسخ لعبة جراند ثفت اوتو حتي أنهت الشركة اصداراتها حتي العام الحالي بإطلاقها النسخة الأروع علي الإطلاق، لعبة جراند ثفت اوتو 6، تلك اللعبة التي حصلت علي عدد إيرادات فاق اي إصدار اخر أصدرته شركة روك ستار سابقاً، مما جعل لها فرصة كبيرة لأقبال الشباب عليها وإتمام عمليات الشراء وتحميلها علي أجهزة الحاسوب و البلايستيشن الشهيرة، وحتي الآن لم تصدر شركة rockstar games اي معلومات حول إصدارها لنسخة علي الهواتف الذكية ولكن نظراً لطلب الجمهور المتكرر، من المتوقع ان تتوفر نسخة علي الاندرويد في اقرب وقت من هذا العام.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5

تعددت مصادر تحميل اللعبة ولذلك، نظراً لمصداقية الموقع قررنا ان مبلغ حضارتكم ان الطريقة الوحيدة الرسمية لتحميل اللعبة عن طريق الخطوات الأتية: