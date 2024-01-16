تابع كأس آسيا 2024 عبر التردد الجديد لقناة الكأس الرياضية اكسترا بآخر تحديث

قناة الكأس اكسترا الرياضية تمثل وجهة البث المثالية لعشاق الرياضة، حيث تنقل مباريات هامة في مختلف البطولات الرياضية العالمية، فسارع لتثبيت ترددها الجديد واستقبالها على شاشتك لتحصل على نافذة للاستمتاع بتجربة مشاهدة رياضية مميزة من خلال جودة عالية الدقة وبرامج إخبارية وتقارير رياضية منوعة.

تفاصيل التردد الجديد لقناة الكأس اكسترا القطرية على الأقمار الصناعية المتاحة.

قناة الكأس تنقل مجموعة واسعة من المباريات، ولا تقتصر على مباريات كأس آسيا 2024 فقط، بل تقوم ببث عدد كبير جداً من المباريات الأخرى، مثل مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الإسباني والألماني والإنجليزي، وغيرها، واليكم التفاصيل التقنية لتردد قناة الكأس اكسترا الرياضية.

على القمر الصناعي نايلسات.

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

جودة القناة: HD.

وهذه معلومات تردد قناة الكأس الرياضية اكسترا على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

جودة القناة: HD.

وهذه البيانات التقنية لتردد قناة الكأس اكسترا على القمر الصناعي سهيل سات.

التردد: 10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

شرح كيفية تنصيب تردد قناة الكأس اكسترا على نايل سات خطوة بخطوة

لاستقبال قناة الكأس اكسترا على جهاز الاستقبال، يمكن للمستخدمين اتباع إجراءات بسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.