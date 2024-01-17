احسب قبضك وصل كام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع الموظفين وجدول زيادة الحد الادنى للأجور

نحن على بعد أيام معدودة من موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 الخاصة بالموظفين في القطاعين الحكومي والعام، حيث يزداد الاستفسار من جانب العديد من الموظفين حول الجدول الزمني لإيداع الرواتب، لاسيما بعدما كشفت وزارة المالية في شهر ديسمبر الماضي عن تعديلات في تواريخ صرف رواتب الأشهر يناير وفبراير ومارس من العام 2024، تابعوا معنا السطور القادمة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

قامت وزارة المالية بتغيير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي تتبعها، وقد تم تحديد خمسة أيام في كل شهر لإجراء عملية الصرف، حيث ستجرى عملية صرف الرواتب لشهر يناير للعاملين في الأجهزة الإدارية الحكومية في أيام 21، 22، 23، 24، و25 من الشهر المحدد.

الحد الأدنى للأجور

سيتم توزيع رواتب العاملين في القطاع العام المصري عن شهر يناير من عام 2024، بما في ذلك الزيادات التي تم إقرارها مؤخرًا والمعلن عنها في شهر سبتمبر الماضي، وسيكون تحديد الأجور وفقًا للمستوى الوظيفي لكل موظف، وهي كالآتي: