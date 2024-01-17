احسب قبضك وصل كام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع الموظفين وجدول زيادة الحد الادنى للأجور
نحن على بعد أيام معدودة من موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 الخاصة بالموظفين في القطاعين الحكومي والعام، حيث يزداد الاستفسار من جانب العديد من الموظفين حول الجدول الزمني لإيداع الرواتب، لاسيما بعدما كشفت وزارة المالية في شهر ديسمبر الماضي عن تعديلات في تواريخ صرف رواتب الأشهر يناير وفبراير ومارس من العام 2024، تابعوا معنا السطور القادمة.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024
قامت وزارة المالية بتغيير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي تتبعها، وقد تم تحديد خمسة أيام في كل شهر لإجراء عملية الصرف، حيث ستجرى عملية صرف الرواتب لشهر يناير للعاملين في الأجهزة الإدارية الحكومية في أيام 21، 22، 23، 24، و25 من الشهر المحدد.
الحد الأدنى للأجور
سيتم توزيع رواتب العاملين في القطاع العام المصري عن شهر يناير من عام 2024، بما في ذلك الزيادات التي تم إقرارها مؤخرًا والمعلن عنها في شهر سبتمبر الماضي، وسيكون تحديد الأجور وفقًا للمستوى الوظيفي لكل موظف، وهي كالآتي:
- يتم الحصول على مكافأة قدرها 8500 جنيه لنيل درجة متفوقة أو ما يشابهها.
- سيصل الحد الأقصى للرواتب في شهر يناير لمن يشغل منصب المدير العام أو ما في مستواه إلى 11000 جنيه.
- تم تحديد الحد الأدنى لرواتب موظفي الكادر العالي ومن في مستواهم في بمبلغ 9000 جنيه مصري.
- سيصل الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في المرتبة الأولى أو المراتب المماثلة إلى 7000 جنيه.
- تبلغ الرواتب الشهرية الأساسية للعاملين في المرتبة الثانية والمستويات المماثلة لشهر يناير من عام 2024 قيمته 6000 جنيه كحد أدنى.
- تبلغ قيمة الرواتب الأساسية للموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة أو ما يوازيها مبلغاً قدره 5500 جنيه مصري.
- تبلغ قيمة الرواتب الأساسية لشهر يناير للعاملين في الوظائف الدرجة الرابعة أو المستويات المماثلة لها حداً أدنى قدره خمسة آلاف جنيه مصري.
- تم تحديد الحد الأدنى لرواتب موظفي الفئة الخامسة أو المناصب ذات المرتبة المشابهة في يناير 2024 بمبلغ 4500 جنيه.
- تم تحديد القيمة الأدنى لرواتب يناير لعام 2024 المخصصة للعاملين على الدرجة السادسة أو المستويات المماثلة بمبلغ قدره 4000 جنيه مصري.
- يصل الراتب الأساسي لشهر يناير من العام 2024 للأشخاص الحاصلين على شهادة الماجستير إلى ستة آلاف جنيه كحد أدنى.
- تبلغ الرواتب الأساسية الأدنى لحاملي شهادة الدكتوراة في يناير 2024 قيمة سبعة آلاف جنيه.