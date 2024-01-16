“اضبط الآن” تردد قناة SSC SPORT 1 HD الناقلة لمباراة السعودية وعمان

تعد قناة السعودية الرياضية الوجهة الرئيسية لعشاق الرياضة في الوطن العربي، فهي تُقدم باقةً متنوعةً من المباريات والبرامج الرياضية، بجودةٍ عالمية. وقد أعلنت القناة مؤخرًا عن نقلها لمباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني، ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الاسيوية التي تقام حالياً في قطر حيث انها المباراة الاولي للمنتخبين في البطولة ضمن المجموعة السادسة والتي تضم ايضا منتخبات تايلاند ويرغيستان.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT هي مجموعة من القنوات الرياضية تابعة للمملكة تم إطلاقها في عام 2021، ومنذ إطلاقها، أصبحت من أهم القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وتمتلك SSC SPORT حقوق نقل العديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية، بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي، وكأس الاتحاد الآسيوي، وكأس العالم للأندية، وكأس العرب، وكأس آسيا بالإضافة إلى نقل المباريات، تقدم SSC SPORT أيضًا العديد من البرامج الرياضية التحليلية والحوارية، التي يقدمها نخبة من الإعلاميين الرياضيين السعوديين والعالميين.

تردد قناة SSC SPORT 1 HDعلي العربسات

تبث قناة SSC 1 الرياضية السعودية محتواها على القمر الصناعي عرب سات، ويمكن استقبالها من خلال ضبط الترددات التالية:

تردد القناة هو: 12380.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

مباراة السعودية وعمان

يترقب عشاق كرة القدم العربية، انطلاقة مباراة المنتخبين السعودي والعماني، في افتتاح بطولة كأس آسيا، والتي تعد بمثابة “ديربي خليجي” ناري، بين فريقين يمتلكان تاريخاً حافلاً بالإنجازات، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والظفر بأولى نقاطه في المجموعة وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.