LINK “نتائج المدارس العمانية” الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 الترم الأول كافة المراحل الدراسية عبر البوابة التعليمية

يمكن الحصول على نتائج الطلاب في سلطنة عمان للفصل الدراسي الاول 2024، عبر بوابة التعليم الإلكترونية moe.gov.om، تتيح هذه البوابة الاستعلام عن النتائج، باستخدام اسم الطالب ورقمه في جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاطلاع على إحصائيات المدارس عبر موقع وزارة التربية العمانية، باستخدام هذه الموارد الإلكترونية، يسهل على الطلاب واولياء الامور الحصول على نتائجهم، ومعلومات مهمة حول الاداء التعليمي في البلاد.

رابط نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024

تم اجراء امتحانات الفصل الاول، للمرحلة المتوسطة والثانوية في سلطنة عمان في يوم الأربعاء، 10 يناير 2024، يتوقع أن تعلن نتائج الطلاب في سلطنة عمان للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2023-2024 قرييا، حيث يمكن للطلاب واولياء الامور الحصول على النتيجة، عن طريق اتباع التعليمات المحددة على الموقع المخصص للنتائج، حيث سيتم الاعلان عنها بالاسم والرقم في المدارس العمانية فور الانتهاء من عملية التصحيح.

موقع نتائج الامتحانات بعمان استعلام نتائج الطلاب

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الاول في سلطنة عمان 2024، عبر موقعها الرسمي البوابة التعليمية، بعد إنهاء عمليات التصحيح والتدقيق واعتماد درجات الطلاب، كما تم تخصيص رابط للاستعلام عن نتائج الطلاب، اعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ان جميع الدرجات المخصصة، لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية متاحة للطلاب والطالبات، الذين أجروا الامتحانات في نهاية العام الدراسي 2023-2024، في جميع مناطق ومدارس عمان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب سلطنة عمان الفصل الأول

يمكنك الحصول على نتائج امتحانات الفصل الاول في سلطنة عمان 2024، عبر البوابة التعليمية المخصصة، يكفيك إدخال رقم الهوية المدنية والرقم التسلسلي للطالب، ومن ثم الضغط على زر “إرسال”، للحصول على نتائج طلاب سلطنة عمان، قم باتباع الخطوات التالية: