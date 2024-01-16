“حملها الآن” كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024، والتي باتت من أكثر الأمور التي يبحث عنها الملايين من المواطنين من شتى أنحاء العراق، كونه مصدر الدخل الوحيد لهم، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024.

برنامج الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

تتزايد عمليات البحث يومياً عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 ، التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية للمواطنيبن ، حيث تسعى الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب.

وأكدت الحكومة العراقية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنها استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، إلا أنه تم الموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والتي جاءت كالتالي:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قد أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي.

أن يكون المواطن عراقي الجنسية، ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون المواطن يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عنه 60 عام للرجال.

أما السيدات ألا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات .

وألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024