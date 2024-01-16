“نزلها دلوقتي واتفرج ببلاش” تردد القناه الرابعة العراقية 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تردد القناة الرابعة العراقية نوفره بعد التحديث الجديد، تعد من أهم القنوات الرياضية على التلفاز العراقي والتي تقدم محتوى شامل لكل عشاق الرياضة فهي تقدم جميع الفعاليات الرياضية العراقية وكذلك البرامج الرياضية المثيرة، لذا ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن ترددها حيث اكتسبت قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي وليس العراق فقط.

تردد قناة الرابعة الرياضية

لكي تتمكن من تنزيل القناة على التلفاز لابد من معرفة التردد الصحيح لها وذلك لكي تستمتع بصورة ذات جودة عالية للقناة وكذلك أعلى جودة من الصوت دون تشويش، لذا حرصت الإدارة على أن يكون للقناة أكثر من تردد فنجد أن :

التردد على النايل سات

التردد: 12563.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S 7/8.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل ترددات قناة الرابعة الرياضية على التليفزيون

بإمكان الجميع تنزيل قناة القناة الرابعة العراقية الرياضية على التلفاز بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات هي :