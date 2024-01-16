موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 وما الأعمال المستحبة في تلك الليلة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024، بعد مرور عدة أيام من شهر رجب الفضيل بدأ الكثير من المسلمين يبحثون عن موعد ليلة الإسراء والمعراج كي يستعدون لاستقبالها لأنها ليلة تختلف عن باقي الأيام، كما أنها ليلة مباركة لها استعدادات وأجواء خاصة اعتاد عليها المسلمين وينتظرون قدومها من العام للعام بفارغ من الصبر، تابعوا معنا الفقرات التالية وسوف ننشر لكم موعد ليلة الاسراء والمعراج 2024 وما الأعمال المستحبة في تلك الليلة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

الأيام تمر سريعاً وبعد عدة أيام سوف تهل علينا ليلة مباركة بها كل النفحات الطيبة التي ينتظرها المسلمين جميعاً من مشارق الأرض ومغاربها من العام للعام، سوف تأتي ليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب وهذا العام تكون ليلة الإسراء والمعراج حسب التقويم الميلادي يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024، هناك الكثير من الأعمال المحببة إلى الله عز وجل في تلك الليلة وهي كثرة الصلاة على النبي وكثرة الاستغفار والصلاة والدعاء في اناء الليل واطراف النهار لعل هناك ساعة استجابة يحقق الله لكم ما تريدون.

كما عليكم بالقيام والصوم وذكر الله ورسوله كثيراً، ومن الأعمال المستحبة أيضاً في تلك الليلة إطعام المساكين وإخراج الصدقات وسد حوائج الفقراء والمحتاجين وسوف تحصل على الأجر والثواب الكبير عند الله، ومن المستحب صيام تلك الليلة كما ورد حديث عن النبي” من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا”.

أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج