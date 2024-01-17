سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق وتوقعات أسعار الذهب القادمة

شهد اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 تغييرات غير متوقعة في أسعار الذهب العالمية، في حين أن توقعات أسعار الذهب في الفترة الأخيرة كانت تتجه إلى زيادة مستمرة في سعر الذهب مما جعل الكثيرون ممن يريدون استثمر أموالهم أن يتجهوا إلى شراء الذهب بنسب كبيرة مما جعل زيادة طلب شراء الذهب، وهو من إحدى الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعر الذهب في هذه الفترة، ما هو سعر الذهب وما هي التغيرات التي طرأت على سوق الذهب هذا اليوم.

الذهب يفقد بريقه بعد تصريحات والر

أدت تصريحات والر عضو البنك الفيدرالي الأمريكي إلى مسار البنك بشأن سياسة رفع أسعار الفائدة، هذا التغيير في توقعات سياسة البنك الفيدرالي من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث يتوقع المستثمرون أن تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أفضل في أسواق الديون مقارنة مع الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، لذلك أثرت تصريحات والر بشكل كبير على أسواق الذهب، حيث تسببت في تراجع أسعار الذهب بشكل حاد خلال اليومين الماضيين.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 في العراق

شهد اليومين الماضيين في الراق تراجع لأسعار الذهب، حيث تتراوح أسعار الذهب اليوم في العراق كما هو موضح بالجدول التالي: