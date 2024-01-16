المخلل المشكل السريع حقولك عليه بأسرار الطرشجيه الطريقه الصحيحه

إن مخلل المشكل هو واحد من أشهر وألذ أنواع المخللات في المطبخ المصري ويتميز هذا المخلل بمذاقه المميز وتنوع الخضروات المستخدمة فيه وفي هذا المقال، سنكشف طريقة تحضير مخلل المشكل الشهي سنقدم لك المقادير المضبوطة لتجهيزه لإضافة إلى كل الأسرار والنصائح التي ستجعلك تحصل على مخلل مشكل لا يُقاوَم ستتعلم أيضا عن الطرشجية، التوابل السرية التي تُضفي الطعم المميز لهذا المخلل.

مكونات عمل المخلل المشكل

1 كوب من الخيار المقطع إلى شرائح رقيقة

1 كوب من الجزر المبشور

1 كوب من الفلفل الأحمر المفروم

1 كوب من الكرنب المقطع إلى شرائح رقيقة

1 كوب من البصل المفروم

الثوم المفروم حسب الرغبة

سر توابل الطرشجيه:

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

ملعقة صغيرة من الملح

معلقة صغيرة من السكر

معلقة كبيرة من عصير الليمون الحامض

طريقة تحضير المخلل المشكل

في وعاء كبير، قم بمزج جميع المكونات المشكلة معًا. قم بخلطها جيدًا حتى تتجانس. في وعاء صغير، قم بمزج جميع مكونات الطرشجيه معًا لتشكيل التوابل الخاصة به. قم برش التوابل الطرشجية فوق المكونات المشكلة في الوعاء الكبير. قم بتقليب المكونات جيدًا لتغطية كل الخضروات بالتوابل. غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات حتى تتشرب الخضروات النكهة من التوابل وتتحول إلى مخلل شهي. استمتع بمخلل المشكل المصري اللذيذ!

بعض النصائح لنجاح المخلل المشكل