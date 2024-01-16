رابط التقديم على دعم سند محمد بن سلمان 1445والشروط اللازمة

رابط التقديم على دعم سند محمد بن سلمان 1445. بعدما أعلنت الحكومة السعودية عن برنامج سند والذي أصبح من أهم البرامج وأشهرها خلال الأيام الماضية، حيث يتيح البرنامج لعدد كبير من النساء المطلقات الحصول على الدعم التي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على دعم سند محمد بن سلمان 1445، والشروط اللازمة .

رابط التقديم على دعم سند محمد بن سلمان 1445

حيث يعد برنامج سند من أهم وأشهر البرامج التي أعلنت عنه المملمة العربية السعودية، والتي من خلاله استطاعت تقديم يد العون والمساعدة لعدد من المواطنين من النساء المطلقات، إلا أنه تم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم سند للمطلقات والتي جاءت كالتالي:

شروط سند محمد بن سلمان للمطلقات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يكون المتقدم دائم الإقامة في السعودية.

أن يكون المتقد قام بعقد قرانه رسمياً.

وألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

ان يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة .

أن يقوم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط التقديم على دعم سند محمد بن سلمان