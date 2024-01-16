بمقدار 100 ألف دينار زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بالشروط المطلوبة للحصول على الراتب بالزيادة 2024
بمقدار 100 ألف دينار زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بالشروط المطلوبة للحصول على الراتب بالزيادة 2024
صرحت وزارة المالية العراقية زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بداية من مطلع عام 2024م حيث يتم تطبيق على جميع المتقاعدين الذين وصلوا إلى مليون دينار عراقي أو أقل فمن يتطابق عليهم تلك الشروط سوف تبدأ الزيادة الجديدة إلى 100,000 دينار عراقي فقط لا غير ولكن المهندسين العراقيين سوف تصل الزيادة الجديدة لهم إلى 150,000 دينار عراقي وفق لتعليمات وزارة المالية في دولة العراق ويتم تطبيق ذلك لمن يستحق ويمتلك جميع الشروط الواجبة للحصول على راتب التقاعد في دولة العراق.
تفاصيل الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين العراقيين
يشترط للحصول على زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين أن يكون المستفيد يحصل على راتب تقاعدي ربما يصل إلى مليون دينار فأقل من ذلك ولكن لا يزيد عن مبلغ مليون دينار عراقي كذلك للموافقة على الزيادة المقدرة من الوزارة ومن المتوقع أن يتم الصرف بالزيادة في شهر فبراير لعام 2024م لذلك سوف نشرح للجميع الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين العراقيين في دولة العراق حيث لا تشمل تلك الزيادة المقدرة من يتعدى مبلغ مليون دينار عراقي طبقاً لتعليمات وزارة المالية العراقية.
ما هي شروط الحصول على رواتب المتقاعدين العراقيين 2024
- يجب أن يكون سن المتقاعد العراقي 60 عام على الأقل عن طريق وزارة المالية العراقية.
- يشترط أن يكون المتقاعدين العراقيين يمتلكوا حساب بنكي ساري المفعول في دولة العراق.
- كذلك يشترط العمل في دولة العراق على اشتراك المواطنين العراقيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 120 شهر على الأقل للحصول على راتب التقاعد.
- توفير أثبات الهوية الوطنية العراقية مع جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على راتب التقاعد العراقي.