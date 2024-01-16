منخفض جوي مع سحب غائمة.. درجات الحرارة المتوقعة في مدن السعودية وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

نشر المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن يشهد بعض مناطق المملكة، مثل الشرقية، الرياض، والقصيم، انخفاضاً في درجات الحرارة، مع ظهور سحب جزئية إلى غائمة على أجزاء من هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد حتى المدينة المنورة، ومن غير المستبعد أيضاً تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض مناطق سواحل الخليج العربي ومرتفعات جازان، عسير، والباحة، وإليكم التفاصيل.

درجات الحرارة المتوقعة بالدرجة المئوية والظواهر الجوية ليوم الثلاثاء في المدن السعودية (16 يناير)

مكة: 30 / 19 درجة مئوية والطقس سيكون غائم بشكل جزئي.

المدينة المنورة: 25 / 13 درجة مئوية والطقس سيكون غائم بشكل جزئي.

الرياض: 24 / 12 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود عوالق.

جدة: 29 / 20 درجة مئوية والطقس سيكون غائم بشكل جزئي.

الدمام: 24 / 14 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود ضباب.

سكاكا: 19 / 6 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود ضباب.

جازان: 30 / 23 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود ضباب.

نجران: 29 / 12 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود عوالق.

الخرج: 25 / 14 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود عوالق.

المجمعة: 20 / 10 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود عوالق.

وادي الدواسر: 30 / 16 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود عوالق.

الدوادمي: 23 / 11 درجة مئوية والطقس سيكون غائم بشكل جزئي.

شرورة: 31 / 15 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود عوالق.

أبها: 20 / 8 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود ضباب.

تبوك: 18 / 6 درجة مئوية والطقس صحو.

بريدة: 20 / 9 درجة مئوية والطقس سيكون غائم بشكل جزئي.

حائل: 18 / 7 درجة مئوية والطقس سيكون غائم بشكل جزئي.

الباحة: 19 / 9 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود ضباب.

عرعر: 18 / 7 درجة مئوية والطقس سيشهد وجود ضباب.

حالة البحار وسواحل المملكة اليوم 16 يناير

بالنسبة للبحر الأحمر فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما بالنسبة لارتفاع الموج فيتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

أما بالنسبة للخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وبالنسبة لحالة الأمواج في الخليج العربي اليوم فستكون متوسطة.