ارتفاع غير متوقع.. نشرة أسعار الذهب في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهبي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، ارتفاعاً ملحوظاً وغير متوقع في جميع الأعيرة، هذه الزيادة تشكل دافعاً قوياً لأولئك الذين يرغبون في بيع مدخراتهم من الذهب، وعلى النقيض، ستكون عائقاً أمام رغبة البائعين في الشراء نظراً للارتفاع غير المتوقع في الأسعار، مما قد يتسبب في تعطيل الحركة التجارية في سوق الذهب المصري، وإليكم تفاصيل النشرة.

أسعار عيارات الذهب والجنيه الذهبي في مصر اليوم للبيع والشراء (16 يناير 2024)

وفقاً لأسعار منصة غولد برايس، شهد سعر غرام الذهب ارتفاعاً اليوم في مصر، حيث وصل سعر عيار 24 إلى نحو 3806 جنيهات للبيع و3840 جنيهاً للشراء، بينما كان يبلغ نحو 3714 جنيهاً للبيع و3749 جنيهاً للشراء يوم أمس.

أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد وصل إلى نحو 2854 جنيهاً للبيع و2880 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 2786 جنيهاً للبيع و2811 جنيهاً للشراء يوم أمس.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر انتشاراً في السوق المصري نحو 3330 جنيهاً للبيع و3360 جنيهاً للشراء، بينما كان يتراوح حوالي 3250 جنيهاً للبيع و3280 جنيهاً للشراء يوم أمس.

فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، بلغ سعر البيع حوالي 26640 جنيهاً، بينما وصل إلى 26880 جنيهاً للشراء.

ارتفاع كبير بسعر الذهب في المقارنة بين 16 يناير و15 يناير لعام 2024

سجل عيار 24 زيادة تقدر بحوالي 90 جنيهاً في أسعار البيع والشراء، وبالنسبة لعيار 18، فقد ارتفع سعره بقيمة تقدر بحوالي 70 جنيهاً في عمليات البيع والشراء، في حين زاد عيار 21، الذي يشهد انتشاراً أكبر في مصر، بنحو 80 جنيهاً في أسعار البيع والشراء.