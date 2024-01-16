التقديم متاح الآن.. إليكم شروط وخطوات التسجيل للانضمام إلى مسابقة أعوان الشرطة الجزائرية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر عن فتح باب التوظيف في مسابقة تعيين أعوان الشرطة الجزائرية، تركز هذه الفرصة على الذكور فقط ولا يسمح للإناث بالتسجيل فيها، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتوفير فرص عمل دائمة للشباب وتشجيع التوظيف في القطاع الحكومي، لمعرفة شروط التسجيل والخطوات المتبعة، يرجى متابعة القراءة للحصول على المزيد من التفاصيل.

خطوات التسجيل الإلكتروني للانضمام إلى صفوف أعوان الشرطة الجزائرية

يمكن لجميع الأفراد الذين يتوافقون مع الشروط الرسمية الموضوعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني البدء في عملية التسجيل في مسابقة تعيين أعوان الشرطة عبر اتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع الشرطة الجزائرية على الإنترنت. النقر على رمز التوظيف لأعوان الشرطة. إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب التسجيل، مثل الاسم العائلي، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والحالة الاجتماعية، ورقم الهاتف، والعنوان، وغيرها. توفير كافة المعلومات المتعلقة بالتحصيل الدراسي والشهادات الخبرة. إرفاق جميع الوثائق المطلوبة. النقر على رمز إرسال الطلب.

متطلبات التقديم لشغل وظائف أعوان الشرطة الجزائرية

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدم تحقيقها للموافقة على طلب الدخول في مسابقة تعيين أعوان الشرطة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: