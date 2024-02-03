زيادة 450 ألف دينار..سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

هناك الكثير من المواطنين و الموظفين في العراق تتساءل عن سلم رواتب الموظفين في 2023/2024، وذلك بعد الموافقة على رفع قيمة الحد الأدنى لرواتب الموظفين والموظفات في العراق بأمر ديواني، لذلك فإن العديد منهم ينشغل بالتعرف على جدول رواتب الموظفين بعد تلك الزيادة خصوصاً أن ذلك القرار في انتظار موافقة الحكومة على السلم الجديد الخاص بالموظفين.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن قيمة الحد الأدنى بعد الزيادة والذي يصل إلى مبلغ 450000 دينار عراقي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي محدد لصرف سلم الرواتب، فقد تمت زيادة الحد الأدنى عن طريق إعلان رسمي من الوزارة في العراق.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

الكثير من المواطنين تبحث وتريد التعرف على سلم رواتب الموظفين في العراق 2024، وذلك بسبب رغبتهم في تسديد احتياجات الأسرة في ضوء الارتفاع الشديد في الأسعار، بعد أن أصدرت الوزارة الإعلان ذلك بشكل رسمي عن صرف كل رواتب الموظفين لكل العاملين في الدولة ويكون ذلك في نهاية شهر يناير الحالي، وأنه موعد الصرف المحدد من وزارة المالية، فقد تم رفع الحد الداني من الحكومة لكي يتخطى الشعب كل المشاكل المالية التي تتعرض لها العراق.

جهود الدولة في تحسين دخل المواطن العراقي

تعمل وزارة المالية العراقية وتجتهد من أجل ذلك ولم تترك طريق إلا وسلكته من أجل تحسين دخل المواطن العراقي خصوصاً بأن الوزارة تعمل على تنفيذ كل القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا بسبب أهميته الكبيرة، كما أن وزارة المالية تعمل بشكل متناغم مع لجنة الأمر الديواني التي تحمل رقم 24 لعام 2022 والعديد من الجهات التنفيذية و التشريعية المختلفة، وأيضاً الجهات الرقابية من مختلف مؤسسات الدولة بخصوص هذا الموضوع، وكل هذه الجهود من أجل تحسين حياة المواطن العراقي بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية في العالم.