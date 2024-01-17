لينك كشوفات pdf أسماء نقل النفوس ca.iq وزارة الداخلية العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن أسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس، والتي تشمل أكثر من 100 ألف أسرة عراقية. وتعد هذه الخدمة إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين العراقيين وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين العراقيين إمكانية نقل محل إقامتهم إلى أي محافظة عراقية أخرى بشكل إلكتروني بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة أو الدوائر الحكومية وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار جهود وزارة الداخلية العراقية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين العراقيين، وتسهيل إجراءاتهم الإدارية. كما أنها تسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات نقل النفوس.ىة.

كشوفات أسماء نقل النفوس

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن خطوات الاستعلام عن اسمائهم في الوجبة الجديدة من نقل النفوس، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية مؤخرًا. وفيما يلي دليل شامل لهذه الخطوات:

الخطوة الأولى: انتقل إلى موقع وزارة الداخلية العراقية من هنا.

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة “استعلام خدمة نقل النفوس 2024”.

الخطوة الثالثة: أدخل البيانات المطلوبة، وهي: رقم الوجبة المراد الاستعلام عنهااسم العائلة بالكامل واسم الأب بالكامل واسم الجد بالكامل

الخطوة الرابعة: اختر المواقع التي تغير الاسم أو اللقب فيها.

الخطوة الخامسة: اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك كافة المعلومات حول اسماء الوجبة الجديدة.

المستندات المطلوبة لنقل النفوس في العراق

يشترط القانون العراقي تقديم بعض المستندات الأساسية عند تقديم طلب نقل النفوس، وهي:

بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمواطن العراقي نسخة من البطاقة السكنية للمتقدم صورة من البطاقة التموينية

البطاقة الانتخابية الخاصة بالمواطن العراقي المتقدم

وتعد هذه المستندات ضرورية لتأكيد هوية المواطن العراقي ومكان إقامته، كما أنها تساهم في تسهيل إجراءات نقل النفوس.