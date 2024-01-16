زيادة 15% على المعاشات .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة والفئات المستحقة

لقد قام الإعلامي مصطفى بكري بالإعلان عن قرارات وتوجهات الدولة في الفترة القادمة والتي على رأسها زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات، حيث صرح مصطفى بكري من خلال تقديمه برنامج حقائق أن الرئيس السيسي أصدر قرار للحكومة بزيادة الرواتب والمعاشات لكل الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم من الفئات.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة بعد توجيهات الرئيس السيسي

لقد قام الإعلامي مصطفى بكري بالإشارة إلى أن زيادة المرتبات تعد كتعويض للمواطنين عن غلاء الأسعار خصوصاً أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر بياناً وقام فيه بالتأكيد على نفس تلك المعلومات.

حيث قام الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان لوزارة المالية بالكشف عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بتوجيه زيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل المستمر على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضاً بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات على أن يكون ذلك بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024 على زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي بحد أقصى 15%، على أن يكون ذلك يوم 30 يونيو من كل عام بحيث يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة اعتباراً من أول يوليو، لذلك من المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024 هو 1 يوليو 2024، وذلك في حالة عدم إصدار قرار بتبكير موعد صرفها مثل ما حدث العام الماضي 2023.

من المتوقع زيادة المعاشات قبل رمضان 2024

من المرجح أن يتم زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان لعام 2024، وفقًا لتصريحات سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بحزب “مستقبل وطن”، خلال مشاركته في حوار هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير”، أوضح صبري أنه من المتوقع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، وهي فترة تمتد قبل حلول شهر رمضان.

ما هي الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024؟

ينص قانون التأمينات والمعاشات في مصر على زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي بحد أقصي 15% في يوم 30 يونيو من كل عام ويستفيد من تلك الزيادة كل أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.