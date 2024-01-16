وفر فلوس الكافيه واتفرج من البيت .. طريقة فتح القنوات المجانية على الريسيفر لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا

هناك العديد من عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية تبحث وتتساءل عن ترددات القنوات المجانية التي تنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأقمار الصناعية، والبعد عن القنوات المشفرة والتي يحتاج تشغيلها إلي دفع مقابل مادي بشكل شهري.

ضبط تردد القنوات المجانية لمشاهدة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

هناك بعض الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها لكي يمكنك ضبط تردد القنوات المجانية لكأس أمم أفريقيا، ومن هذه الخطوات الآتي:

يجب الضغط على الإعدادات. القيام بالضغط على اختيار Installation. القيام باختيار Manual installation. القيام بإضافة اسم القمر الصناعي وتردد القناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز. في نهاية العملية وبعد انتهاء البحث يجب الضغط على كلمة Save لكي يتم حفظ القناة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500.

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5