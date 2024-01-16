تردد القنوات
وفر فلوس الكافيه واتفرج من البيت .. طريقة فتح القنوات المجانية على الريسيفر لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا
هناك العديد من عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية تبحث وتتساءل عن ترددات القنوات المجانية التي تنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأقمار الصناعية، والبعد عن القنوات المشفرة والتي يحتاج تشغيلها إلي دفع مقابل مادي بشكل شهري.
ضبط تردد القنوات المجانية لمشاهدة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا
هناك بعض الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها لكي يمكنك ضبط تردد القنوات المجانية لكأس أمم أفريقيا، ومن هذه الخطوات الآتي:
- يجب الضغط على الإعدادات.
- القيام بالضغط على اختيار Installation.
- القيام باختيار Manual installation.
- القيام بإضافة اسم القمر الصناعي وتردد القناة والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز.
- في نهاية العملية وبعد انتهاء البحث يجب الضغط على كلمة Save لكي يتم حفظ القناة.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية
القناة الجزائرية الأولى
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11680.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة فوكس سبورت
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12284
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
- القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
- التردد: 12437 -H -27500.
قناة RING HD
- القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
- التردد: 12418-H-30000
قناة النبأ الليبية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11096
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قناة تيلي تشاد
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12015
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قناة SPORT TV 1 HD
- القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
- التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901
- القمر الصناعي: تيليستار 15
- التردد: 12609-H-7550
قناة Solo Calcio
- القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
- التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5
- القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
- التردد: 12356 – أفقي – 7100