مرتب شهر مكافأة وسن المعاشات هيزيد .. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

يشغل بال الكثير من المواطنين المصريين حالياً قانون العمل الجديد، خصوصاً أنه به الكثير من المميزات التي يحتاج إليها الموظفين وخصوصاً من أصحاب المعاشات، حتى أن هذا القانون في مجمله يتيح الأمان والإستقرار الإجتماعي لكل من هم على مشارف سن التقاعد، بالإضافة إلى مد سن المعاش أيضاً في الكثير من الجهات الحكومية المختلفة.

صرف شهر مكافأة نهاية الخدمة في قانون المعاشات الجديد

ينص قانون المعاشات الجديد على أنه يجب استكمال سنة في العمل كخدمة مستمرة من أجل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، حيث قام القانون بتحديد أن تستند قيمة مكافأة نهاية الخدمة على عدد سنوات العمل، مما يعني إذا كانت فترة العمل ما بين سنة واحدة وحتى 5 سنوات يتم حساب مرتب 21 يوم عن كل سنة، وإذا تخطت فترة العمل 5 سنوات يتم حساب المكافأة عن الخمس سنوات الأولى من الخدمة على أساس 21 يوم لكل سنة بالإضافة إلى مرتب 30 يوم عمل عن كل سنة زادت فوق الخمس سنوات الأولى، وأيضاً أكد قانون المعاشات الجديد على أن احتساب المكافأة يتم بناءاً على المرتب الأساسى فقط بدون إضافة أي بدلات أخرى أو زيادات.

مميزات قانون العمل الجديد للموظفين وأصحاب المعاشات

هناك العديد من المميزات بعد العمل بالقانون الجديد ومن أهم هذه المميزات وأبرزها هي مكافأة نهاية الخدمة ومد سن المعاش وهي من الحقوق التي كفلها القانون الجديد في مواده، منها:

في المادة 149 من مشروع القانون استحقاق العامل على مكافأة نهاية خدمته مع خروجه على سن المعاش، حيث تنص المادة على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد وصوله سن الستين مكافأة تساوي أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة تبعاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التم قد تم النص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.