شقق صندوق التنمية الحضرية .. طرح شقق بتشطيب سوبر لوكس في 8 محافظات «الأسعار وأنظمة السداد»

قام صندوق التنمية الحضارية بالإعلان عن موعد انتهاء التقديم في شقق الطرح الجديد من مشروع داره في 8 محافظات، وأكد الصندوق من أن الموعد النهائي للتقديم شارف على الانتهاء، وأعلن عن أماكن تواجد الشقق في بعض المحافظات منها القاهرة والقليوبية وسوهاج والفيوم والمنيا والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية، وقام المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية بالتأكيد على أن تلك الوحدات السكنية الجديدة المطروحة للمواطنين جاهزة ويمكن استلامها في أقل من عام.

مساحات الشقق السكنية التابعة لصندوق التنمية الحضرية

كما وضح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن المشروعات الجديدة التابعة لصندوق التنمية الحضرية تكون كاملة المرافق وتتميز بمساحات خضراء واسعة جداً، حيث تم بناء الوحدات على مساحة 25٪ فقط والباقي خدمات للمواطنين، مضيفاً أن الوحدات السكنية في المحافظات تطل على النيل بشكل مباشر، ومن أنها تستهدف كل فئات المجتمع بكل مستوياته المادية وليس خاص بفئة معينة.

أعلن الخط الساخن للصندوق على أنه بلغ متوسط مساحات شقق الصندوق في مدينة مدينة نصر على سبيل المثال حوالي 182 متر مقسمة إلى 3 غرف + 3 حمامات، وأيضاً ذات تشطيب سوبر لوكس بالإضافة إلأى استلام العميل للشقة خلال عامان.

أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية

تبدأ أسعار الوحدات السكنية في مدينة نصر، التابعة لصندوق التنمية الحضرية، من 4 مليون و 640 ألف جنيه، يُمكن للراغبين في الحجز الاستفادة من هذه الفرصة عبر تسديد مبلغ جدية حجز يعادل 15% من قيمة الوحدة المختارة، كما يتيح الصندوق إمكانية تسديد باقي قيمة الوحدة على مدى خمس سنوات دون فوائد إضافية، وفي حالة سداد قيمة الوحدة بالكامل وبشكل نقدي، يتم تقديم خصم يبلغ 8% من قيمة الشقة.

طريقة حجز شقق صندوق التنمية الحضرية

قام صندوق التنمية الحضرية بتخصيص رقم خط ساخن للمشروع وهو 15444، والهدف من ذلك هو تسهيل تواصل المواطنين التي ترغب في الحجز للاستفسار و الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما في ذلك أنظمة السداد وطرق الدفع.