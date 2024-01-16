فرصة متتعوضش للمخالفين في البناء .. تحرك جديد من إسكان النواب وكشف مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

لقد قام النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بالكشف عن أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سوف يكون لمدة 3 سنوات، موضحاً أن مدة التصالح على مخالفات البناء سوف تبدأ لمدة 6 أشهر، كما أضاف أيضاً أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات، كما أضاف سيادة النائب محمد الفيومي أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة هائلة جداً للمخالفين في البناء، ونصح المواطنين المخالفين بالتقدم بطلب التصالح بعد تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف فوراً.

دعم لطلبات التصالح من قبل المشترين في مخالفات البناء

وتابع سيادة النائب رئيس لجنة الإسكان في لجنة النواب أن من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء، وبالتالي قيمة المبني المخالف سوف تزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح بالإضافة إلى أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً خصوصاً وأن تسجيل البناء يحمى الملكية العقارية.

حالات التصالح في مخالفات البناء

أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومن هذه الحالات الآتي: