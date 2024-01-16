مفيش أسهل من تنزيلها .. لعبة eFootball 2024 للأندرويد مجاناً أحدث إصدار

لعبة eFootball 2024 هي عبارة عن لعبة كرة قدم واقعية ضمن تصنيف ألعاب رياضية للأندرويد كما يوجد منها نسخة لجهاز الكمبيوتر أيضاً، حيث يمكنك الاستمتاع عن طريق خوض تجربة مباريات كرة القدم بكل الفرق العالمية في كل الدوريات الموجودة علي مستوي العالم، أي يمكنك اللعب بكل من فرق الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والفرنسي و الألماني والكثير من الفرق الأوروبية الأخرى المعروفة علي مستوي العالم.

تحميل لعبة eFootball 2024 للأندرويد 2024

يمكن تحميل لعبة eFootball 2024 للأندرويد من خلال الموقع الرسمي، عن طريق بعض الخطوات البسيطة، وهي:

أولاً: القيام بالدخول إلى موقع Konami الرسمي، يحتاج منك ذلك إنشاء حساب جديد في كونامي أو تسجيل الدخول إلى حساب كونامي الحالي.

ثانياً: القيام بالضغط على كلمة ألعاب.

ثالثاً: القيام بالضغط على eFootball PES 2024.

رابعاً: القيام بالضغط على كلمة تنزيل، وبعد الإنتهاء من التنزيل، سيتتطلب منك تثبيتها على جهازك.

يمكن تحميل اللعبة من جوجل بلاي google play.

ويمكن تحميل اللعبة من آب ستور App Store.

ما هي مميزات لعبة eFootball 2024