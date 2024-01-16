سجل بالرقم القومي واحصل على 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وسط الغلاء الذي تمر به عدد من الأسر المصرية يبحث عدد كبير من المواطنين عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص يالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين عن العمل، لتوفير ما يلزمهم من طعام وشراب.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت أنه سوف يتم فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، وأشار وزير القوى العاملة أنه حتى الآن لم يردنا أي أخبار أو الموعد الرسمي لفتح باب التسجيل وفور الحصول على أي معلومات سوف يتم الإعلان على الصفحة الرسمية للوزارة مباشرة، وأضاف خلال حديثه على قناة mbc مصر مع الإعلامي ‘عمرو أديب” أن الرسائل النصية التي تصل على هواتف المواطنين خلال الفترة الأخيرة ليست من قبل الوزارة وإنما هي رسائل وهمية غرضها النصب والسرقة ولاداعي للتعامل مع هذه الأشخاص.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكد وزير القوى العاملة على أنه تم تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: