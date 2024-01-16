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“ياترى زاد ولا لا؟؟!!”.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 لكل الدرجات الوظيفية.. واعرف هتقبض كام؟

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

Dina elmaghrabyمنذ 6 دقائق
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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، الالاف من الموظفين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة يبحثون عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 في ظل ارتفاع الاسعار الخاصة بمختلف الخدمات والسلع، حيث من المقرر أن تصرف وزارة المالية مرتبات شهر يناير 2024 خلال أيام قليلة من الآن بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس خلال شهر اكتوبر الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وقد حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 في وقتا سابق لكافة الموظفين بالقطاع العام والجهاز الاداري للدولة، حيث من المقرر صرف المرتبات بداية من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، وحتى 24 يناير، ويتم استكمال صرفها في الـ 28 من الشهر ذاته، حيث أن إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة ستكون يوم 25 من الشهر نفسه.

قيمة مرتبات شهر يناير 2024

والآن مع جدول يوضح لكم قيمة مرتبات شهر يناير بالزيادة الجديدة 2024 التي تم تطبيقها منذ شهر اكتوبر الماضي وفقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين محدودي الدخل واصدار قرارات من شأنها أن تخفف العبء عن كاهلهم في ظل حالة غلاء الاسعار التي تعد أزمة عالمية، والآن مع جدول المرتبات حسب الدرجة الوظيفية دون تطبيق أي زيادة:

الدرجةالمرتب
الدرجة العالية أو ما يعادلهاتصل لـ9000 جنيه
درجة المدير العام أو ما يعادلها7500 جنيه
الدرجة الأولى أو ما يعادلها7000 جنيه
الدرجة الثانية أو ما يعادله6000 جنيه
الدرجة الثالثة أو ما يعادلها5500 جنيه
الدرجة الرابعة أو ما يعادلها5000 جنيه
الدرجة الخامسة أو ما يعادلهاـ4500 جنيه
الدرجة السادسة أو ما يعادلها4000 جنيه

على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، ومن المتوقع أن تشهد المرتبات زيادة جديدة خلال الاشهر القادمة.

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Dina elmaghrabyمنذ 6 دقائق
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