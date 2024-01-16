“بضعطة واحدة”.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 ترم اول عبر بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024، بالتزامن مع انتهاء الامتحانات يتزايد البحث حول نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 من قبل الطلاب وذاويهم بشكل مكثف، حيث انتهى الطلاب من خوض امتحانات نصف العام خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات لتبدأ فورا أعمال التصحيح والمراجعة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي فور الاعلان عنها، فتابعونا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024

وعلى صفيح ساخن ينتظر الطلاب من كل حدا وصوب الاعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 ستعلن في كل مديرية تعليمية على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، موضحة أنه سيتم إعلانها بنظام التقديرات وليس بالدرجات عبر المواقع الالكترونية المختلفة كعادة كل عام، والآن مع طريقة وخطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول الكترونيا:

قم بزيارة موقع بوابة التعليم الاساسي.

قم باختيار قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

قم بادخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب، مثل:”رقم الجلوس والاسم والرقم القومي”.

اختر كلمة عرض النتيجة.

الآن ستظهر لك تقديراتك في كافة المواد الاساسية والغير اساسية.

دلالة الوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وحول كيفية تفسير نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول بالالوان، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم ظهورها بنظام التقديرات، حيث يشير كل لون إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب، كالتالي:-

• يعني اللون الأزرق أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، من 85 درجة إلى 100 درجة.

• أما اللون الأخضر فيعني أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

• فيما يعني اللون الأصفر أن الطالب بحاجة لبعض الدعم، أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

• بينما يعني حصول الطالب على تقدير اللون الأحمر أنه لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.