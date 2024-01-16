سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي… وحقيقة رجوعها لزوجها السابق

سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، انتشر خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز على عدد من المواقع الالكترونية وبرنامج التواصل الإجتماعي “انستجرام” حيث قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشر بوست وكتبت فيه “تم الطلاق الرسمي بيني وبين احمد وبينا كل الاحترام والتقدير”، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سبب طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز .

سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وبالأمس احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 45 ونشر العوضي بوست تهنئة على الفيس بوك وكتب فيه “كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي …. العمر كله ان شاء الله في صحة وسعادة ونجاح” ، وتفاجئ الجمهور بأحمد العوضي اليوم بنشر بست آخر مكتوب فيه “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

لاقي خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اهتمام وبحث الكثير من المتابعين من شتى أنحاء العالم، خاصة والمعروف عن علاقتهم أن بينهما قصة حب ، وكان آخر ظهور لهما خلال حفل تكريم مجلة وشوشة وحصلت ياسمين على جائزة أفضل ممثلة دراما 2023 عن دورها في مسلسل “ضرب نار” وكان يشاركها في البطولة الفنان أحمد العوضي.

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

جدير بالذكر فقد استمر زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز بالفنان أحمد العوضي 4 سنوات، بعد انفصالها من رجل الأعمال “محمد أبو حلاوة”، أما عن الفنان أحمد العوضي فقط استطاع أن يحصد المركز الأول بعد عرض أول فيلم له في البطولة السينمائية “الاسكندراني” الذي يعرض حالياً على شاشات السينما من إخراج “خالد يوسف”.