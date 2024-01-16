molsa.gov.iq كشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 دفعة شهر يناير عبر موقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لايزال كافة المواطنين محدودي الدخل يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها حتى تلك اللحظة، حيث ينتظر كافة من تقدموا بطلبات الاعلان عن كشوف المشمولين الذين سيتم اختيارهم وفقا للشروط الموضوعة من قبل الجهات الرسمية، وبعدها سيتم صرف دعم مالي لهم وفقا لعدد أفراد الاسرة، واليكم طريقة الاطلاع وتحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حيث من المقرر أن يتم صرف راتب نقدي لكافة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 الذين سيتم اختيارهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعد أن يتم التأكد من صحة البيانات المقدمة وتطابق كافة الشروط بهم، ويتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والاولى بالرعاية ممن لا تمتلك أي مصدر دخل ثابت ولا يوجد لهم تأمينات اجتماعية،وحتى الآن لم يتم الاعلان عن موعد الاعلان عن اسماء المشمولين، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم البطاقة الذكية.

قم بالضغط على كلمة استعلام.

الآن ستظهر لك الكشوف التي تم اعتمادها رسميا.

اضغط على كلمة تحميل.

بعد تحميل كشوف المشمولين قم بفتحها والبحث عن اسمك.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 pdf

وحتى يكون اسمك من بين اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لابد أن يتوافر بك ما يلي: